Star Wars : Hunters, la première vidéo de gameplay

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La Force tranquille...

La vidéo met en valeur le style de combat unique de chaque combattant : l'expertise de Rieve et J-3DI dans le maniement du sabre laser, la précision au blaster Deadeye de Zaina et Sentinel, l'arsenal d'armes de chasseurs de primes d'Imara Vex, la force brute de Grozz, la technologie astucieuse du droideka Slingshot et pour finir l'utilisation ingénieuse des restes récupérés par Utooni.

Zynga et Lucasfilm Games ont dévoilé la première vidéo de gameplay de Star Wars : Hunters, en développement sur mobiles et sur Nintendo Switch.Pour rappel, le jeu sera un jeu de combat en arène, joueur contre joueur. Il est attendu pour 2022.Les affrontements seront à 4 vs 4. La vidéo montre les personnages qui seront disponibles et plusieurs arènes.Pour info, le jeu sera un Free to Play.