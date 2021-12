- Concours Calendrier de l'Avent Jour 7 : Riders Republic (PS4/PS5)

Publié le Mardi 7 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Riders Republic (PS4/PS5)

Sortie: 28/10/2021

Éditeur: Ubisoft

Genre: Sport

Prix : 69,99 €

Rejoignez vos amis et affrontez-vous dans une vaste sélection de modes multijoueurs : ressentez le frisson des courses en descente de pente, dominez les cartes dans des compétitions par équipes, ou donnez le meilleur de vous-même dans d'épiques courses massives en JcJ avec plus de 50 autres joueurs.

Vivez vos rêves sportifs tandis que vous évoluez librement dans un immense monde ouvert captivant, qui fourmille d'activité grâce aux joueurs qui vous entourent. Plongez au cœur de parcs nationaux emblématiques américains, comme Bryce Canyon, Yosemite Valley, Mammoth Mountain... tous réunis pour votre plus grand plaisir !

Pour espérer remporter le jeu Riders Republic

Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer. Le vainqueur recevra le jeu dans les 5 jours.

ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.