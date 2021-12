Unreal Life : un jeu d'aventure sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 6 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Beau comme du pixel art

Développé par le studio japonais Hako Life et édité par les espagnols de Selecta Play, le jeu Unreal Life est un jeu d'aventure en pixel art qui vient de sortir sur Nintendo Switch.Unreal Life raconte l'histoire de Hal, une jeune fille qui a perdu la mémoire. Elle n'arrive à se souvenir que du nom de son professeur, Miss Sakura. Mieux encore : elle peut découvrir le souvenir liés à des objets, uniquement en les touchant. Vous allez donc essayer d'aider Hal et résoudre des puzzles et énigmes dans le but de lui faire retrouver la mémoire.Le jeu est uniquement disponible via l'eShop. Il est disponible en français.