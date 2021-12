Chorus : le FPS next gen est sorti

Publié le Lundi 6 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Shoot dans les étoiles

Chorus, présenté comme un FPS next-gen est sorti. S'il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, il est aussi téléchargeable sur PS4 et Xbox One.Dans chorus, vous incarnez Nara, une ex-cultiste, pilote de génie, et Forsaken, l'IA de son vaisseau, au passé mystérieux... Le but est de lutter contre le Cercle, un culte tyrannique qui oppresse tous les peuples de la galaxie, dirigé par Le Grand Prophète. Petit souci : vous étiez jusqu'alors son plus grand guerrier.Le jeu est développé par Fishlabs et édité par Deep Silver.