Happy Humble’s Burger Farm : horreur en cuisine

Publié le Lundi 6 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Meuuuh ?

Développé par la Scythe Dev Team, le jeu Happy Humble’s Burger Farm vient de sortir sur PC, PS4 et Xbox One, avec une compatibilité PS5 et Xbox Series, et est annoncé pour le début 2022 sur Nintendo Switch.Dans le jeu, vous venez d'être embauché dans le fast food de Happy Humble’s Burger Farm. A vous de préparer les menus, servir les boissons... au fil de votre progression, vous pourrez améliorer les lieux. Mais attention : des incendies peuvent se déclarer, les rats peuvent s'échapper (et où trouver de la viande alors ?) et des personnages horribles peuvent décider de s'en prendre à vous...Entre gestion culinaire et jeu d'horreur, Happy Humble’s Burger Farm est un petit jeu indé complètement barré.