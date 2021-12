- Concours Calendrier de l'Avent Jour 5 : Noara The Conspiracy (PC)

Publié le Dimanche 5 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Support : Sortie: 15/11/2021Éditeur: Atypique StudioGenre: Simulation, SportPrix : 19,99 €Support : Steam

Noara: The Conspiracy revisite le jeu de stratégie en tour par tour et propose une expérience inédite dans un univers heroic-fantasy original.

D’un tout nouveau genre (MOCA) et grâce à une mécanique unique, Noara vous offre la possibilité de jouer en temps réel pendant le tour adverse !

En effet, même lors de la phase défensive vous serez pleinement actif, il vous faudra faire preuve de tactique mais aussi de vitesse d’exécution pour contrer au mieux les assauts de votre adversaire et détruire son bastion afin de remporter la victoire.

Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer. Le vainqueur recevra le code du jeu dans les 5 jours.

ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.