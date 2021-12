(TEST) Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 3 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ce n'est pas plutôt Pokémon Oxyde de zirconium ?

Loin d'être une perle, et encore moins un diamant, Vincent s'est replongé dans ses souvenirs passés en testant Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante, remakes Nintendo Switch de jeux sortis en 2007, à une époque où, je cite "je n'avais encore de gamins pour me casser les Pokéboules"."Ni même de meuf pour te les caresser", ai-je répondu avec toute la subtilité et la délicatesse qui me caractérise tant.Rien de tel, au final, qu'une bonne discussion graveleuse pour introduire un jeu Nintendo familial, non ?