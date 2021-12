- The Gunk : le jeu écolo dévoile de nouvelles images

Publié le Vendredi 3 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Beau comme une décharge ?

The Gunk est un jeu d'exploration et d'aventure qui se déroule en vue extérieure. Il vous emmène dans un monde étonnant et sauvage. Vous allez découvrir Rani et Becks, les héros du jeu. A la recheche de ressources, ils vont croiser le Gunk, des résidus nocifs, liés à leur activité, qui nuit à la planète. Un dilemne va alors s'emparer d'eux... quel prix va avoir leur survie ?The Gunk sortira sur Xbox (One et Series) ainsi que sur PC, exclusivement via le Microsoft Store, le 16 décembre. Il est développé par Thunderful Games, à l'origine du jeu Steamworld Dig.Présenté comme un jeu à message écolo (sans être lourdingue ou dénonciateur), The Gunk a dévoilé une nouvelle vidéo proposant de découvrir le monde.