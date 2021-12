- Sia chante Final Fantasy XIV - Endwalker

Publié le Vendredi 3 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Fais pas si, fais pas Sia

Square Enix s'est associé à la chanteuse "bouh j'veux pas qu'on m'reconnaisse alors je m'cache" Sia. C'est une nouvelle version, pas terrible au demeurant (oui, elle chante trèèèèèèès bien, elle a une trèèèèèèèès bele voix, mais cette version est trèèèèèès bof quand même) de "Fly me to the moon" qu'elle interprète pour célébrer le lancement de Final Fantasy XIV - Endwalker.Square Enix souligne au passage que 25 millions de joueurs se sont inscrits à leur MMORPG. Ça ne signifie pas que tous y jouent encore, notez bien. Mais ça fait quand même un sacré score. Final Fantasy XIV - Endwalker sort en tout cas le 7 décembre.Et pour le coup, il est trèèèèèèès attendu.