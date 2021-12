- Warhammer 40,000: Battlesector est disponible sur PC, Xbox et Playstation

Publié le Vendredi 3 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ma vie dans la Marine

Sorti sur PC durant l'été, et vous pourrez d'ailleurs retrouver notre test ici , Warhammer 40,000 vous propulse en plein dans des batailles stratégiques au tour par tour.Les factions disponibles sont le chapitre Blood Angels Space Marine (qui est celle commandée dans la campagne solo) et la race Tyranids xenos (l'antagoniste dans la campagne histoire, jouable en escarmouche et multijoueur).Il vient de sortir sur Xbox One et Xbox Series, disponible via le Xbox Game Pass soit dit en passant, mais aussi sur PS4 et PS5.