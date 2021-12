(TEST) Let’s Sing 2022 - Hits Français et Internationaux (PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Casser la voix

Hier, on dansait . Aujourd'hui, on chante. Je sais, normalement, dans la Fable de Joe 2 la Tainefon, normalement, le cigalou, il chante avant que le mifour l'envoie se faire danser ailleurs. Mais bon. On a fait l'inverse et puis c'est tout.Cela dit, j'avoue que c'est une période extrêmement difficile pour moi.Non pas en raison du jeu lui-même. Les Let's Sing, c'est plutôt bien foutu et sympa en général. Mais à chaque fois qu'on teste le jeu, j'avoue ressentir une douleur assez fulgurante, limite insoutenable, à la frontière de l'horrible et du particulièrement gênant.Parce que oui, on met tous nos test en Une. Et voir la gueule de Vitaa et Slimane en gros surle site, j'avoue, j'ai mal.Bon, ok, pas autant que quand je les entends. Mais quand même.