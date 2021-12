Paradise Lost : visite d'un bunker nazi en monde post-apocalyptique

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

De quoi passer de chouettes vacances

Paradise Lost est un jeu d'aventure et de puzzles en vue subjective, prévu sur Nintendo Switch et développé par le studio polonais de PolyAmorous. Il sortira demain sur le Nintendo eShop au prix de 14,99 €.Le jeu raconte une réalité alternative où la Seconde Guerre Mondiale a duré 20 ans de plus, dévastant le monde, rendu majoritairement inhabitable en raison des radiations.Vous allez incarner Szymon, un enfant de 12 ans. Le jour où il découvre un bunjer nazi abandonné, il décide de l'explorer. Bientôt, une mystérieuse fille, Ewa, contacte Szymon grâce à la technologie du bunker. Elle va le guider jusqu'à elle, lui racontant au passage l'histoire du bunker...Le jeu est à découvrir via une bande-annonce.