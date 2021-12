Knockout City dévoile sa saison 4

Publié le Jeudi 2 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Déjà ?

Knockout City lancera sa saison 4 (déjà !) le 7 décembre prochain. Elle s'intitule "Invasion extraterrestre". Et c'est justement ce que vous allez devoir faire : affronter des aliens.Dans cette saison 4, vous aurez du nouveau contenu, dont notamment une carte, des véhicules, des événements.La nouvelle carte est la Zone de crash extraterrestre. Il s'agit d'une ferme flottante où de nombreux vaisseaux aliens se sont écrasés. Une nouvelle mécanique de jeu, permettant de sauter sur des soucoupes volantes pour survoler le champ de bataille avec un ballon chargé, sera ajoutée.Deux nouveaux événements, plus 4 à venir, sont prévus et permettront d'acquérir des récompenses exclusives.Un nouveau pass bagarre sera aussi disponible. Et des ovnis pourront être débloqués comme véhicules de bande.Et plein d'autres choses encore...