- Dying Light 2 Stay Human est Gold

Publié le Mercredi 1 décembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Finger ?

Dying Light 2 Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (en version cloud). Et la bonne nouvelle, c'est qu'il devrait être à l'heureTechland a en effet annoncé que le jeu était passé Gold.Autrement dit, il peut partir à la dupplicaiton, au pressage et à l'emballage.Ce qui interpelle quand même un peu. Deux mois pour ça, c'est beaucoup, surtout de nos jours. Pire : Tymon Smektała, lead Game Designer. explique : "Nous y sommes. Le moment final et crucial pour nous. Le jeu est prêt à être fabriqué, mais nous ne ralentirons pas. Le fait que le jeu soit terminé et que nous ayons atteint le statut Gold deux mois avant la sortie est un excellent signe, mais cela ne signifie pas que notre travail s'arrête là. Il reste encore quelques mises à jour et ajustements à faire, et les commentaires de la communauté à mettre en œuvre, mais la base est solide et prête à jouer. Je suis extrêmement fier de toute l'équipe !"En gros, le jeu est fini... mais pas tout à fait, parce qu'il y aura des mises à jour, ou du moins une grosse mise à jour au lancement.Il va peut-être falloir un jour que les développeurs arrêtent cette habitude à la con et livrent une bonne fois pour toutes un jeu fini, complètement.C'est ce qui se faisait à une époque. Que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître.