- Starfield : le prochain jeu Bethesda se dévoile

Publié le Mercredi 1 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Au-delà de l'infini, y'a quoi ?

Besthesda Games Studio sortira Starfield exclusivement sur Xbox Series X|S et PC le vendredi 11 novembre 2022. Le jeu sera aussi disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie.Pour vous faire découvrir un peu plus le jeu, Todd Howard (Game Director), Angela Browder (Studio Director) et Matt Carofano (Art Director) vous invitent à visionner un nouveau carnet de développeurs.En tout cas, c'est prometteur.