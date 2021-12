Clid The Snail : un escargot sur PC

Publié le Mercredi 1 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça tombe bien, mon PC n'est pas rapide

Clid the Snail est annoncé sur PC pour le 15 décembre prochain. Vous allez donc incarner Clid, un escargot qui doit repousser une invasion de méchantes limaces.Et il n’est pas ve,u les mains vides. Membre d’un groupe de choc, Cid, ses gadgets, ses armes variées, ses tentacules (et surtout vous) sera le fléau des stylommatophores sans coquille.Nous avions fait le test de ce sympathique petit jeu lors de sa sortie sur consoles. Retrouvez-le via ce lien