- Cyberpunk 2077 and The Witcher 3 arrivent sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mardi 30 novembre 2021 à 11:35:00 par Cedric Gasperini

Avec ou sans bug ?

CD Projekt, qui a annoncé de bons résultats (chiffre d'affaires de 30,79 millions d'euros en hausse de 38%) malgré une baisse de revenus (3,49 millions d'euros en baisse de 30%) principalement en raison des soucis liés à Cyberpunk 2077, en a profité pour donner des nouvelles des portages de ses jeux sur les consoles next-gen.Ainsi, Cyberpunk 2077, mais sans trop de bugs cette fois-ci, et The Witcher 3, sortiront sur PS5 et Xbox Series dans la première moitié de 2022.En théorie, si vous avez déjà les versions Xbox One et PS4, vous devriez avoir la mise à niveau gratuite.