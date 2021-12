- CÃ©rÃ©brale AcadÃ©mie : Bataille de mÃ©ninges sort vendredi

Publié le Mardi 30 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est Vincent qui devait tester le jeu

C'est Vincent qui devait tester Cérébrale Académie : Bataille de méninges sur Nintendo Switch, parce qu'il aime bien tester les jeux Nintendo sur Nintendo Switch. Enfin pas seulement. Il aime tester plein de trucs mais il aime bien les jeux Nintendo et... et... euh.... je ne sais plus où je voulais en venir.Cérébrale Académie : Bataille de méninges sort vendredi prochain sur Nintendo Switch. C'est amusant parce que c'est Vincent qui devait tester le jeu. Parce que Vincent aime bien tester les jeux Nintendo. Pas seulement, hein, il aime plein d'autres jeux, mais... euh... je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait.Cérébrale Académie : Bataille de méninges propose des activités autour de cinq catégories différentes : Identification, Mémoire, Analyse, Maths et Perception, à base d'exercices. C'est un jeu Nintendo. Et d'ailleurs, c'est Vincent qui devait tester le jeu parce qu'il aime bien tester les jeux Nintendo sur Nintendo Switch. Enfin pas seulement. Il aime tester plein d'autres jeux, mais... euh...Bon, en fait, c'est moi qui vais tester Cérébrale Académie : Bataille de méninges. Il a insisté pour ça. Ce que je ne comprends pas, parce que Vincent aime bien tester les jeux Nintendo sur Nintendo Switch. Enfin pas seulement. Il aime tester plein de... euh... Non, rien.