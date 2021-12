- Spider-Man : No Way Home, la toute nouvelle bande-annonce !

Publié le Mardi 30 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dude ?

Le film de fin d'année que tout le monde attend, ou presque, à tel point qu'on voit poindre quelques toiles d'araignées à la rédac et que Théo et Sylvain se baldent désormais en combis moulantes, j'ai cité Spider-Man : No Way Home, vient de livrer une nouvelle bande-annonce.Sortie en salles le 15 décembre.Jon Watts réalise cet épisode et on y retrouvera Tom Holland, Zendaya, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Alfred Molina, Tom Hardy et bien entendu, Benedict Cumberbatch.Et perso, ben ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.