Beyond a Steel Sky : découvrez l'univers du jeu

Laissez la parole à Charles

Déjà sorti sur PC l'année passée, Beyond a Steel Sky, le jeu cyberpunk à l’esthétique comics de Revolution Software et Microids, sort demain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Pour rappel, il s'agit de la suite du jeu Beneath a Steel Sky, sorti en 1994. Vous y incarnez le même héros, Robert Foster, dix ans après les événements du jeu précédent. De retour dans la ville d'Union City, il découvre que les gens vivent heureux, grâce à une nouvelle I.A. Bien entendu, cela cache quelque chose...Un nouveau carnet de développeurs, présentant le monde du jeu, a été dévoilé. On vous laisse le découvrir ci-dessous. Et c'est le grand Charles Cecil qui s'y colle.