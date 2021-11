Ankama annonce un jeu solo Wakfu

Publié le Lundi 29 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Oropo ou en activité ?

Ankama a annoncé le développement d'un nouveau jeu solo qui se déroulera dans l'univers de Wakfu. Il est en lien direct avec la série, puisque le jeu racontera les origines de deux personnages bien connus des fans, et qui ont débarqué dans la saison 3 : Oropo et Dame Echo. Leur passé sera aussi dévoilé dans la prochaine saison 4 de l'anime.Le jeu sortira en 2022 sur PC et Nintendo Switch, sans plus de précision.Un teaser a été dévoilé.