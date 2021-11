Into the Echo : le nouveau MMORPG en accès pré-alpha

Publié le Lundi 29 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Avant la première lettre de l'alphabet, y'a quoi ?

ETLOK Studios a annoncé l'arrivée de leur jeu Into the Echo en accès pré-alpha, ce qui, entre nous, est une dénomination un peu à la con puisque, en théorie, une version alpha est une première version du jeu.Mais qu'importe. Into the Echo est un MMORPG qui se déroule dans un univers de magie et de voyage temporel. Les développeurs expliquent avoir voulu créer un jeu où l'aventure et l'exploration sont au coeur du gameplay, et non pas basé sur des micro-transactions incessantes pour pouvoir progresser.Vous pouvez postuler pour une clef gratuite et ainsi participer à cette version, qui sera enrichie au fil des mois, en vous rendant sur le site officiel