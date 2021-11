One Hand Clapping : un jeu de plateforme vocal

Publié le Lundi 29 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Gné ?

One Hand Clapping est présenté comme un jeu de plateforme 2D vocal, développé par Bad Dream Games, un petit studio indépendant.Il s'agit d'un jeu dans lequel vous résolvez les puzzles et passez les énigmes en chantant ou en faisant des bruits dans un micro. Il vous faut donc un micro pour y jouer, ça paraît évident.Le jeu sort sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 14 décembre.En tout cas, ça a l'air chouette.