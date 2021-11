Gog.com, les soldes du Black Friday

Publié le Samedi 27 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Enorme !

Monkey Island

Monkey Island 2

Colonization

Sam & Max

Fallout

Fallout 2

Fallout Tactics

Warcraft I & II

Wolfenstein 3D

System Shock

System Shock 2

SiN Gold

Quake

Quake II

Quake III

Mortal Kombat 1+2+3

Mortal Kombat 4

Lego Indiana Jones

Lego Pirates des Caraibes

Les Chevaliers de Baphomet II

Heretic + Hexen

Hexen II

Diablo + Hellfire

Deus Ex

Baldur's Gate

Baldur's Gate II

Control



Dragon Age Origins

Fallout 3

Just Cause 2

Greedfall

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus

Psychonauts 2

Wasteland 3

Cyberpunk 2077

The Witcher 3



Crypt of the Necrodancer

Darkest Dungeon

Enter the Gungeon

Everspace 2

Her Story

Iratus

Sable

The Coma 2

Thimbleweed Park

Gog.com met le paquet pour le Black Friday. Plus de 3000 jeux en soldes jusqu'à -90%. Il y a vraiment (vraiment vraiment) de quoi se faire plaisir à moindre coût !Ne ratez pas :Les vieux hits sont en soldes :Et beaucoup d'autres titres encore...Les meilleures ventes Et beaucoup d'autres titres encore...Le meilleur du jeu indé Et beaucoup d'autres titres encore...Mais vous avez aussi des soldes sur :