- OlliOlli World vous en met plein les oreilles

Publié le Vendredi 26 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Les miennes saignent

Shimmer – Fardust

Arps – Nikitich

Darling Gardens – Midflite

Panoramas – Woodwire

Avalanche – Fardust, Azureskye

Can't Sleep – Adam Swim

Leaps and Bounds – Cotton Claw

Not so Much – Nikitich

Troisième opus de la série des OlliOlliOlliOlliOlliOlliOlliOllimaituvasallertecoucherbordel, OlliOlli World est annoncé pour cet hiver sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Et on vous rappelle que l'hiver débute fin décembre, donc ne l'attendez pas avant 2022.Une sélection de pistes musicales issues a été dévoilée. 32 pistes électro sont prévues pour le jeu. Parmi elles :Le reste est à écouter sur Spotify