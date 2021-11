- Battlefield 2042 : découvrez le contenu des mises à jour

Publié le Vendredi 26 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Y'en a un tas

Battlefield 2042 a été très loin de nous convaincre, comme vous pourrez le lire dans notre test .Pourtant bon public face à ce genre de jeu, Théo a été plutôt déçu du résultat.Il va peut-être changer d'avis d'ici quelques mois, quand DICE aura collé d'innombrables patchs et mises à jour sur son jeu. La liste a été dévoilée, dans le blog officiel du jeu. Amélioration des performances et de la stabilité des serveurs, de la jouabilité et de l’équilibrage des armes, ainsi que de la progression solo, co-op et personnalisée sont prévues, notamment.Et il y en a un paquet, comme vous pourrez le découvrir (en anglais).