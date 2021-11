Poker Club est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 26 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

J'défonce Patrick Bruel quand j'veux !

Déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series, Poker Club est désormais disponible sur Nintendo Switch. Développé par Ripstone Games, le jeu est... un jeu de Poker, bien évidemment.Des tas de tournois en ligne, d'événements mais aussi des parties solo face à l'IA sont disponibles. Plus de 200 joueurs peuvent s'affronter. A notez que le jeu se joue avec de l'argent virtuel : aucun argent réel ne sera proposé aux paris.Il est vendu uniquement en version numérique, au prix de 21,99 €.