Dragon Ball : The Breakers lance sa bÃªta

Publié le Jeudi 25 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est ouvert pour la fermée

Session 1 : samedi 04/12 de 3h00 à 7h00

Session 2 : samedi 04/12 de 13h00 à 17h00

Session 3 : samedi 04/12 de 17h00 à 23h00

Session 4 : dimanche 05/12 de 3h00 à 7h00

Vous pouvez désormais vous inscrire pour participer à la bêta fermée de Dragon Ball : The Breakers qui se tiendra en décembre sur PC.4 sessions seront disponibles, les 4 et 5 décembre sur PC aux horaires suivants :Pour rappel, il s'agit d'un jeu multijoueur asymétrique en ligne qui sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2022.En attendant, pour la bêta, c'est sur le site officiel qu'il faut s'inscrire.