Life is Strange : True Colors débarque sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 25 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un très bon jeu

Life is Strange : True Colors est annoncé sur Nintendo Switch, en version numérique, dès le 7 décembre prochain. Il sortira en boîte le 25 février 2022.Ce nouvel opus de Life is Strange a pour personnage principal Alex Chen, une jeune fille qui a un pouvoir d’empathie. Elle peut voir les émotions d’autrui sous la forme d’auras colorées, mais elle peut également absorber et agir sur ces émotions. Elle va enquêter sur l’accident suspect qui a entraîné la mort de son frère Gabe. Son pouvoir va donc pouvoir l’aider à connaître les pensées véritables des personnes qu’elle rencontre.Nous avions fait le test lors de sa sortie sur les autres plateformes. Il est à retrouver ici