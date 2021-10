(TEST) Life is Strange : True Colors (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 12:30:00 par Théo Valet

Un jeu haut en couleur

Si on compte Before The Storm comme un épisode à part entière,est le quatrième épisode de la saga. Il raconte l'histoire d'Alex Chen, une jeune adolescente qui quitte son foyer pour mineur afin de retrouver son frère, dont elle a été séparée plusieurs années. Elle se retrouve alors à Haven Spring, une petite ville de montagne paisible. Elle n'a pas le temps de profiter que son frère meurt dans un accident. Devant les mystères qui entourent cet accident Alex décide d’enquêter pour faire éclater la vérité, aidée par ses pouvoirs.Je ne vous en dis pas plus et laisse découvrir le test que Steven vous a concocté. Personnellement, j'ai adoré le tout premier Life is Strange, mais je n'ai pas encore joué aux autres. Et ce test m'a bien donné envie de m'y remettre !