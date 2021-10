Echo Generation arrive le 21 octobre sur Xbox et PC

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 11:50:00 par Théo Valet

Une petite exclu Microsoft pour les joueurs Xbox

Dans ce jeu d'aventure au tour par tour, vous suivez Dylan et sa bande. Vous allez découvrir le mystère derrière un étrange accident dans un champ de maïs. Vous allez vous battre contre des pandas, des loups-rats mutants, des animatroniques et j'en passe. Vous pourrez recruter des compagnons pour vous aider à découvrir la conspiration menaçant Maple Town. Et vu la tête des gosses que vous incarnez, je pense qu'ils en ont un peu trop pris avant d'aller dormir.est prévu pour le 21 octobre prochain. Il sortira sur Xbox One et Series ainsi que sur PC. Le jour de sa sortie, il sera sur le Xbox Game Pass et le Game Pass pour PC.