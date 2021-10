Astria Ascending sort aujourd'hui

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 11:30:00 par Luc Vidal

Un JRPG aux graphismes dessinés à la main

est un JRPG où vous prenez le contrôle de 8 aventuriers très différents, chacun avec sa propre histoire. Vous devez créer votre équipe à partir de ces personnages et pourrez les personnaliser en profondeur. Il y a 5 villes à visiter ainsi que 25 donjons où vous enchaînerez les combats en tour par tour. Le jeu est prévu pour durer 25 à 35 heures si vous vous contentez de l’histoire principale, et environ 70 heures si on inclut les quêtes secondaires.est disponible sur PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S et Xbox One.