Des nouvelles excitantes pour The Cycle: Frontier

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 10:40:00 par Côme Richetta

Une sérieuse amélioration !

Voici la nouvelle qui m’a le plus fait plaisir de lire ce matin. Si vous avez lu mon test sur Hunter’s Arena: Legends, vous savez que j'ai une relation conflictuelle avec les Battle Royales. Et quel plaisir de voir un studio prendre du temps supplémentaire pour changer son jeu d’un Battle Royale à un jeu de survie en PvPvE ! Certains l’auront reconnu (ou lu dans le titre), je parle bien évidemment deDésormais, plus de top 1 possible, et les premiers joueurs s’en rendront compte aujourd’hui. En effet, la première bêta fermée de la nouvelle version du jeu débute aujourd’hui, et il me tarde de voir ce que ça donne. Pour plus d’informations suret un trailer badass, regardez ci-dessous.