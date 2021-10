La carte Malevento est disponible sur Overwatch

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Faute d'avoir des nouvelles du 2, vous avez une nouvelle carte sur le 1

La carte Malevento est disponible pour le mode Combat à mort sur PC, Switch, Xbox One ainsi que sur PS4. Cette carte possède une certaine verticalité avec une ville au sommet d'une colline italienne. Pour les personnages aériens comme Pharah ou les grimpeurs comme Hanzo et Genji, il y a moyen de prendre les ennemis de haut. Pour les autres, vous pourrez profiter des ruelles sinueuses et de l'intérieur des bâtiments pour des combats rapprochés ou des infiltrations jusqu'à vos ennemis.