Une campagne caritative entre Life Is Strange et OutRight Action International

Et une veste en Jean

Pour le prochain volet deintitulé, le studio Français a fait une collaboration avec l’organisation OutRight Action International et avec l’artiste mxmtoon pour créer une veste qui serve de promotion aux deux organismes durant une campagne caritative.OutRight Action International se bat pour le progrès des membres de la communauté LGBTQI+ dans le monde entier, etabordera ce thème aussi, ce qui explique cette campagne qui est le fruit du soutien de nombreux créateurs de cette communauté et qui à permi a OutRight Action International de récolter plus de 4000$.est disponiblesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.