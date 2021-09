AWAY : The Survival Series est maintenant disponible

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 12:50:00 par Luc Vidal

Ce n'est PAS un écureuil

est maintenant disponible sur PC, PS5 et PS4.vous fait incarner un phalanger volant qui doit survivre sur une Terre où les humains ont disparu et où la nature a repris ses droits. Vous allez voyager dans cette nature où vous devez survivre. Il vous faut chasser, combattre des prédateurs, être discret ou encore grimper dans les arbres. Le jeu propose une histoire narrée à la manière d’un documentaire et permet également de jouer d’autres animaux, comme montré dans ce trailer.