Secret Mode devient l'éditeur de Wobbledogs

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Quel avenir pour ces petits chiens mignons ?

L’éditeur Secret Mode vient d’annoncer son partenariat avec Animal Uprising pour la publication du jeu, déjà en accès anticipé depuis janvier 2021., c’est une sorte de simulation de chiens rigolos. Vous gérez votre propre élevage de chiens et devez donc vous occuper de vos animaux. Vos chiens vont rapidement évoluer de manière bizarre, ce qui va donner lieu à des individus uniques. Les chiens possèdent une physique et leurs mouvements ne seront donc pas « robotiques » mais plus variables, ce qui les rend plus attachants. Le jeu se veut être paisible et relaxant. Il ne cherche pas à stresser le joueur. Si vous cherchez un jeu calme, drôle et mignon, il peut valoir le coup. D’autant plus que ses critiques sur Steam sont très bonnes, alors qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un accès anticipé.