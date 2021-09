Pumpkin Jack arrive sur les consoles nouvelle-génération

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 11:50:00 par Côme Richetta

Halloween approche !

Vous n’aimez pas Noël ? Moi non plus. C’est super quand on est enfant pour les cadeaux, mais sinon je trouve que c’est une fête qui n’a aucune classe. Déjà parce que chez moi il ne neige pas, mais en plus j’ai appris que le père Noël n’existe pas.Halloween, ça c’est une vraie fête ! Et il me semble que nous avons un fier porte étendard, le bien-nommé(ou Jacques Citrouille chez nos amis Québécois), qui est envoyé par le diable en personne pour semer la peur et la terreur qui manquait à la PS5 et la Xbox Series. Il arrive bientôt pour leur donner leur dose d’effroi !