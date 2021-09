Le prologue de Ship Graveyard Simulator arrive bientôt

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 11:40:00 par Luc Vidal

Un jeu où il faut tout casser !

Le prologue dearrive le 7 octobre sur Steam.Ce nouveau simulateur vous fait travailler sur un cimetière de bateaux. Vous vous retrouvez sur une plage remplie d’épaves qui serons votre source de revenus. Vous devrez casser, scier, exploser les différentes parties de ces épaves pour en récupérer les matériaux et composants et ainsi faire du profit. Ce métier est l’un des plus dangereux au monde, et le jeu le retranscrit. Vous devez faire attention à ne pas vous blesser, ou à entrer au contact de substances toxiques. L’aspect « exploration » du jeu est aussi intéressante, certaines épaves pouvant cacher des secrets particuliers.Sivous intéresse, sa Demo est déjà disponible sur Steam.