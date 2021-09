Une mini-série sur le design des monstres de Monster Crown

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 10:50:00 par Côme Richetta

Les créateurs nous en apprennent plus

Qui n’a jamais rêvé de faire des croisements génétiques entre différents monstres ?Mauvaise accroche pardon. Studio Aurum, le développeur derrièreque nous avons vu à la Gamescom 2021, a sorti récemment une mini-série sur Youtube reprenant la démarche des artistes dans la création des monstres que vous allez rencontrer, et qui seront vos échantillons pour des créations personnalisées de monstre. Une playlist dédiée est disponible sur leur chaîne, que vous pouvez voir en cliquant ici Dès aujourd’hui et ce jusqu’à la sortie du jeu le, les précommandes desur Nintendo Switch et PC sont disponibles, et les versions du jeu PS4 et Xbox One arriveront le 2 novembre.