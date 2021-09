UnMetal est disponible sur toutes les plateformes

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 10:20:00 par Côme Richetta

Sauf le mobile, parce que Jessie Fox n'aime pas les portables

Étant un grand fan de Metal Gear Solid et de son protagoniste Naked Snake, j’étais heureux de vous partager la date de sortie de UnMetal, le jeu d’infiltration complètement déjanté qui caricature ses inspirations des années 80’ avec brio. Et bien l’attente est terminée, car UnMetal est sorti hier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Alors c’est à vous d’incarner Jessie Fox et de vous battre (littéralement) pour prouver votre innocence, qui ma foi me semble compromise.Le caractère choquant des propos du protagoniste (c'est donc ça l'esprit des années 80' ?) font que la vidéo est sujette à une restriction d'âge et n'est disponible que sur Youtube. On vous met le lien ici, mais ne dites pas que c'est nous.