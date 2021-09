Far Cry 6 nous bénit d'un nouveau trailer

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 09:50:00 par Côme Richetta

L'histoire touchante d'une volaille

A croire qu’Ubisoft a pété les plombs. Ou fait un coup de génie, je ne sais pas. Pour nous faire attendre jusqu’à la sortie de Far Cry 6, j’ai l’impression qu’un trailer sort toutes les semaines, et que ces trailers sont à chaque fois une surprise. Vous voulez votre surprise ? Voici votre dose hebdomadaire de Far Cry 6, de ses explosions et de sa musique cubaine :La semaine dernière c’était l’interview avec Giancarlo Esposito, et maintenant c’est l’histoire un poulet qui a commencé à lui tout seul une révolution. Comme quoi maltraiter les animaux et faire des paris sur leur match à mort peut porter préjudice à tout un pays.Je m’interroge juste sur la suite de l’histoire. Pour les non-initiés de la gastronomie latine, du chicharrón c’est ça, de la poitrine de porc frite qu’on sert en apéritif. Je ne sais pas comment finira ce poulet au caractère de cochon, mais espérons pour la révolution qu’il ne passe pas à la casserole.Il n’y a qu’une place pour la mascotte d’un jeu, et le chiot Chorizo a déjà établi sa dominance.