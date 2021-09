Battlefield 2042 dévoile ses dates de bêta

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 09:40:00 par Théo Valet

On va bien se marrer

Electronic Arts et Dice ont enfin annoncé les dates de bêta pour. Le FPS très attendu aura donc une phase de bêta ouverte à tous le 8 et 9 octobre prochains sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et bien évidemment sur PC. Ceux qui ont précommandés le jeu pourront jouer à la bêta à partir du 6 octobre.Dans cette bêta, vous pourrez jouer au mode Conquête sur la carte Orbital dans des parties à 128 joueurs (64 sur PS4 et Xbox One). La carte est une zone de lancement de fusée où les conditions météorologiques se dégradent peu à peu. C'est donc un vrai contre la montre.Les spécialistes tels que Boris, l'ingénieur russe qui pose des tourelles, Casper, le Sud-Africain expert en camouflage et en attaques à longue distance, Falck, la médecin allemande spécialisée dans le soutien et Mackay, le Canadien équipé d'un grappin, seront tous disponible durant la bêta. Ça permettra de voir ce que donnent ses personnages avec leurs attributs spéciaux.sera disponible le 19 novembre sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC.