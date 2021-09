Succubus arrive le 5 octobre et, pour l'occasion, dévoile un trailer étrange

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 11:45:00 par Théo Valet

J'aurais dû la laisser à Côme celle-là





De base,est un jeu où vous incarnez une prêtresse démoniaque de la luxure qui veut se venger de ses ennemis. Pour se faire elle n'hésite pas à tuer quiconque lui barre la route. Le jeu mettre l'accent sur la personnalisation, vous pourrez changer votre apparence, mais également son équipement, ses armes, ses pouvoirs et son antre.Pour personnaliser, il vous faudra de l'argent. Dans, tout se paie en âme, il faudra donc tuer des ennemis pour les récupérer et acheter ce que vous voulez.En plus de cette personnalisation, il y aura des combats de boss, des arènes à faire qui seront classées avec un classement en ligne. Il y aura aussi une intrigue combinant horreur, action et survie.Le jeu est prévu pour le 5 octobre prochain sur PC. Dès la sortie, une mise à jour gratuite sera disponible afin d'inclure tout le contenu pour adulte ainsi que la version non censurée du jeu. Pour fêter ça, quoi de mieux qu'un trailer montrant une orgie de démon ? Je vous laisse, je vais aller me laver les yeux au white-spirit.