A Rat's Quest, l'aventure du point de vue d'un rongeur

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 11:10:00 par Côme Richetta

Mat le rat nous explique son périple

Je ne pensais pas trouver un personnage de rat aussi empathique. Et non, Rémi dans Ratatouille ne compte pas. Franchement j’ai envie de connaître l’aventure de Mat le rat et de passer plusieurs heures à suivre les aventures d’un rongeur exilé de son clan qui se bat à l’épée contre des grenouilles. Très dramatique, mais c’est efficace. Voici doncIl n’y a encore aucune date de sortie annoncée par les développeurs, mais ils semblent s’approcher de la fin de leur production au bout de deux longues années. Restez informés pour connaître la suite de l’histoire de