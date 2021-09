Bassmaster Fishing 2022 arrive cette année

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 10:40:00 par Côme Richetta

Je n'ai jamais vu la pêche au bar aussi épique

Les Anglais nous ont donnés des bonnes choses quand même. J'allais faire une blague sur leur météo et leur fromage, mais je préfère vous parler de, un jeu de concours de pêche de bar, et pas n’importe quel niveau de concours : là on vous parle de championnat, ce n’est pas n’importe quel gus avec une canne à pêche qui peut prétendre au titre de vainqueur.Franchement je n’ai même pas envie de vous en dire plus. Le jeu à l’air tellement épique que j’ai envie d’y jouer, alors que je ne connais rien à la pêche. Voyez par vous-mêmes :Comme quoi, mettre du bon vieux rock dans un trailer, ça rend tout de suite la pêche vachement plus dynamique.arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur le Game Pass le2021.