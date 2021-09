Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

Brunost

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 37ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on va sortir un peu de nos frontières pour découvrir le, un fromage norvégien. Il s’agit tout simplement d’un fromage caramélisé. Il a donc un goût sucré. Mais on a aussi le goût du fromage, ce qui donne une saveur très étrange. Les Norvégiens en mangent notamment avec des crêpes ou des gaufres, mais il existe beaucoup de possibilités.Cette semaine, c’estqui débarque et se hisse à la première place.maintient une belle place sur différents podiums etrevient au Top 5 des ventes en France.Voici lepour la semaine du 13 au 19 septembre 2021 : Deathloop (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) WarioWare : Get it Together ! (Nintendo Switch)NBA 2K22 (PS4)NBA 2K22 (PS5)NBA 2K22Tales of AriseTales of AriseNBA 2K22Life Is Strange : True ColorsNBA 2K22Tales of AriseLife Is Strange : True ColorsNBA 2K22NBA 2K22 – Edition 75e anniversaireAnimal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – SelectsLuigi’s Mansion 2 – SelectsSuper Mario 3D Lands – SelectsMicrosoft Flight SimulatorTales of Arise – Edition Collector