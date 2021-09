(TEST) Tennis Manager 2021 (PC)

Publié le Lundi 27 septembre 2021 à 13:00:00 par Théo Valet

Parce que le cerveau est plus fort que les muscles

Bon, Luc n'est pas fait pour le tennis. Il ne sait pas comment tenir la raquette. Il a tué un chat en faisant un service (il ne s'en est toujours pas remis). Et il a failli me tuer lorsqu'on jouait en double. Du coup, on s'est dit que, fin stratège qu'il est, il serait mieux dans le rôle d'entraîneur. Le problème, c'est que gérer un tennisman, ce n'est pas comme gérer une civilisation sur Humankind. On ne peut pas payer des mercenaires pour éliminer l'adversaire, ni déclencher une guerre mondiale pour une faute non sifflée. Ici, il faut faire preuve de calme, d'observation et d'attention. Même si ça implique de regarder un match de tennis de 4 heures, en entier et sans cligner des yeux.Mais notre fin stratège a relevé le défi, et il est encore vivant pour en témoigner. Comme le montre son test, que vous devez lire ci-dessous.