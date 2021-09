Wreckfest arrive sur Switch cet automne

Publié le Lundi 27 septembre 2021 à 12:20:00 par Théo Valet

Va y avoir de la tôle froissée

est un jeu de course, où tous les coups sont permis. Je dirais que le but n'est même pas d'arriver premier, mais plutôt d'arriver entier. Vous pouvez faire la course avec plein de véhicules que ce soit des voitures rafistolées, des poids lourds et j'en passe. Le but est de s'amuser, et de faire des courses complètement folles. Evidemment, vous pouvez personnaliser vos véhicules pour qu'ils soient plus résistants, plus violents et plus jolis. Le jeu peut également se jouer en ligne avec vos amis.arrivera cet automne sur Switch.