Publié le Lundi 27 septembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le retour des dés

Donjons et dragons, le collector tomes 1&2



Retrouvez dans ce magnifique collector :

Tome 1 : 1001 conseils et astuces pour jouer à Donjons et Dragons et progresser

Des portraits des principaux personnages à incarner : elfes, sorciers, bardes, gnomes, ensorceleur, druides, barbares, magiciens, patrouilleurs, etc.

Un panorama des hauts lieux les plus impressionnants : les royaumes oubliés, Ravenloft, Eberron…

Un conte inédit de la première rencontre

Des dizaines de jeux pour tester son esprit logique et sa connaissance de Donjons et Dragons

Des informations insolites et passionnantes sur l’histoire de cet incroyable jeu Tome 2 :

D’innombrables bestiaires sur les créatures qui hantent Donjons et Dragons : ennemis, combats, bizarreries, héros, dragons, méchants.

Des panoramas des campagnes les plus renommées : « Rime of the Frostmaiden », « Descente dans l’Averne »…

Des portraits des grands Héros ou méchants : Drizzt Do’Urden, Minsc (et Boo), Vecna…

Des dizaines de jeux pour tester son esprit logique et sa connaissance de Donjons et Dragons

Des informations inédites sur Faerûn



Editions Larousse

Prix généralement constaté : 15,90 € chaque livre

Recommandation GamAlive : 10+





Avis : Tout le monde connaît Donjons & Dragons ou Dungeons & Dragons en v.o.. Ils sont à la base du jeu de rôle papier et ont influencé d'innombrables autres jeux... mais aussi jeux vidéo dont beaucoup en reprennent les règles, partiellement ou en totalité. Donjons & Dragons, c'est un jeu qu'il faut connaître et auquel il faut avoir joué au moins une fois dans sa vie... Ces deux tomes n'ont pas vocation à vous en donner chaque détail. Ce ne sont pas non plus les livrets de règles. C'est une sorte d'introduction à cet univers, à ce jeu si particulier. Une explication, une vulgarisation destinée à ceux qui ne le connaissent pas et qui voudraient le découvrir.Mieux encore : ces livres vous donneront les clefs pour créer vos personnages et préparer votre première partie de jeu. Ils vont même plus loin : ils vous convaincront que tout le monde peut y jouer, même sans être féru de Fantasy. Un petit tour d'horizon succinct, bien fichu, bien illustré, idéal comme cadeau de Noël original. Original mais intelligent.